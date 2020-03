L'encyclopédie curieuse et pratique

Qu'y a t-il sur ce wiki ?

Essentiellement des expériences réalisables avec du matériel dont chacun dispose sûrement à la maison, mais aussi des fiches qui décrivent le matériel, où se le procurer, les applications etc... des parcours pédagogiques, des webographies de sites scientifiques sur internet etc... et surtout, tout ce que chacun souhaite y mettre ! Pour les nostalgiques, retrouvez l'ancien wikidebrouillard